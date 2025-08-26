Justiça torna Gato Preto réu por agressão contra Bia Miranda

A Justiça de São Paulo aceitou denúncia do Ministério Público e tornou réu o influenciador Samuel Sant´Anna da Costa, 31, mais conhecido como Gato Preto, por violência doméstica contra a ex-namorada, a também influenciadora Bia Miranda, 21, alvo de operação contra a divulgação de apostas online.

Segundo laudo pericial analisado pelo juiz Fábio Calheiros do Nascimento, da 2ª Vara Criminal de Barueri, na Grande São Paulo, a vítima sofreu lesão corporal leve, com escoriações e equimoses na região cervical esquerda, rosto e outras partes do corpo.

"Ela contou que o denunciado a agrediu com soco no rosto, agarrou-a pelo pescoço, fez com que ela caísse ao solo e depois desferiu chute contra a área da costela", diz trecho da denúncia aceita pela Justiça.