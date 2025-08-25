Moraes pede extradição de Tagliaferro, seu ex-assessor

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes pediu a extradição de seu ex-assessor Eduardo Tagliaferro, que mora na Itália e é acusado de quatro crimes pela PGR (Procuradoria Geral da República). O pedido já tramita nos ministérios da Justiça e das Relações Exteriores para que haja contato com as autoridades italianas.

A requisição da extradição foi formalizado por Moraes no início desta semana, segundo uma pessoa a par das tratativas informou à reportagem. Antes, portanto, de o procurador-geral da República, Paulo Gonet, denunciar Tagliaferro.

O ex-assessor passou a ser investigado após a Folha revelar em agosto do ano passado que o gabinete de Moraes no Supremo ordenou, por mensagens e de forma não oficial, a produção de relatórios pelo TSE para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news em 2022.