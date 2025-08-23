Com 3,5 bilhões de vazamentos de dado, Brasil é destaque negativo

O primeiro semestre de 2025 foi marcado por uma sucessão de vazamentos de dados em escala inédita. Os incidentes registrados reúnem mais de 16 bilhões de credenciais expostas em plataformas globais como Google, Apple e Telegram. No Brasil, especialistas apontam que foram cerca de 3,5 bilhões de registros, colocando o país entre os mais afetados do planeta.

Quais os impactos?

O ponto mais preocupante é a banalização dos vazamentos. Se antes as notícias de dados expostos causavam escândalo, hoje já se tornou quase rotina. Essa naturalização, entretanto, esconde riscos sérios: desde fraudes financeiras e golpes de engenharia social até o uso político ou criminoso de informações sensíveis. Para o cidadão comum, significa estar permanentemente vulnerável, mesmo quando cumpre com rigor todas as regras de privacidade online.

Como se proteger?

O primeiro passo é monitorar se suas informações já foram expostas, utilizando serviços de verificação de credenciais vazadas ou os canais oficiais do Banco Central para chaves Pix.

Também é essencial adotar senhas fortes e exclusivas, preferencialmente com o auxílio de gerenciadores, além de ativar a autenticação em dois fatores em todos os serviços disponíveis.

A atenção contra golpes deve ser redobrada: links suspeitos em e-mails, SMS ou aplicativos de mensagens continuam sendo porta de entrada para fraudes. Manter aplicativos e sistemas atualizados, usar antivírus e evitar redes Wi-Fi abertas sem proteção também ajudam a blindar o usuário.

Medidas simples fazem toda diferença!