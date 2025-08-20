Influenciador Gato Preto é liberado de delegacia

O influenciador Samuel Sant'Anna, 31, mais conhecido como Gato Preto, deixou o 14º DP (Pinheiros) na tarde desta quarta-feira (20) após se envolver em um acidente de trânsito e fugir do local. O homem havia sido detido pela Polícia Militar horas depois no apartamento em que ele reside.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu por volta das 10h no Tremembé, na zona norte, por causa da fuga do local da batida, que deixou ferida uma pessoa que estava em outro veículo, um Hyundai HB20.

Antes de ser liberado, foi elaborado um boletim de ocorrência por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga de local de acidente, embriaguez ao volante, entre outros, todos crimes previstos no Código Brasileiro de Trânsito. Gato Preto se recusou a passar pelo teste do bafômetro, mas forneceu uma amostra de urina, que pode confirmar se ele dirigia embriagado.