Influenciador Gato Preto é preso após bater Porsche e fugir
O influenciador Samuel Sant'Anna, 31, mais conhecido como Gato Preto, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira horas depois de se envolver em um acidente de trânsito na capital paulista.
De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu por volta das 10h no Tremembé, na zona norte, por causa da fuga do local da batida, que deixou uma pessoa que estava em outro veículo ferida.
Gato Preto dirigia um Porsche avaliado em R$ 1,5 milhão e atingiu um poste na avenida Brigadeiro Faria Lima. A também influenciadora Bia Miranda, 21, neta da cantora Gretchen e alvo de operação contra a divulgação de apostas online, estava no carro no momento da colisão.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo de luxo completamente destruído, além de um poste caído sobre o Porsche. Outro carro, um Hyundai HB20, também ficou atravessado na via.
Horas antes do acidente, Gato Preto e Bia haviam publicado registros em uma festa, com música, bebidas alcoólicas e cigarros. Pouco depois da batida, o influenciador chegou a compartilhar stories em que comentava o prejuízo: "Bati minha Porsche, perdi R$ 1 milhão e meio. Tá suave". A publicação foi apagada posteriormente.
Em novos vídeos no Instagram, Samuel exibiu ferimentos na mão e surgiu em um carro de aplicativo, afirmando: "Só quero minha casa". Em outro momento, lamentou o prejuízo: "Um milhão e meio jogado fora".