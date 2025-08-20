Influenciador Gato Preto é preso após bater Porsche e fugir

O influenciador Samuel Sant'Anna, 31, mais conhecido como Gato Preto, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira horas depois de se envolver em um acidente de trânsito na capital paulista.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu por volta das 10h no Tremembé, na zona norte, por causa da fuga do local da batida, que deixou uma pessoa que estava em outro veículo ferida.

Gato Preto dirigia um Porsche avaliado em R$ 1,5 milhão e atingiu um poste na avenida Brigadeiro Faria Lima. A também influenciadora Bia Miranda, 21, neta da cantora Gretchen e alvo de operação contra a divulgação de apostas online, estava no carro no momento da colisão.