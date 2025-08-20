Bia Miranda e Gato Preto se envolvem em acidente com Porsche

Os influenciadores Bia Miranda e Samuel Sant'Anna, conhecido como "Gato Preto", sofreram um acidente de carro na manhã desta quarta-feira (20) na avenida Brigadeiro Faria Lima, zona oeste de São Paulo.

Porsche conversível na qual casal estava ficou destruída no acidente, que aconteceu perto da rua Elvira Ferraz. A colisão aconteceu pro volta das 6h30, segundo ocorrência policial.

Polícia foi acionada para fazer bafômetro no motorista da Porsche, mas ele não foi encontrado no local. Não há informações sobre quem estaria dirigindo o veículo ocupado pelo casal, mas Gato Preto publicou uma imagem no Instagram afirmando que se envolveu em um acidente e mostrando a mão ferida.