Bia Miranda e Gato Preto se envolvem em acidente com Porsche
Os influenciadores Bia Miranda e Samuel Sant'Anna, conhecido como "Gato Preto", sofreram um acidente de carro na manhã desta quarta-feira (20) na avenida Brigadeiro Faria Lima, zona oeste de São Paulo.
Porsche conversível na qual casal estava ficou destruída no acidente, que aconteceu perto da rua Elvira Ferraz. A colisão aconteceu pro volta das 6h30, segundo ocorrência policial.
Polícia foi acionada para fazer bafômetro no motorista da Porsche, mas ele não foi encontrado no local. Não há informações sobre quem estaria dirigindo o veículo ocupado pelo casal, mas Gato Preto publicou uma imagem no Instagram afirmando que se envolveu em um acidente e mostrando a mão ferida.
Influenciadores publicaram vídeo bebendo e fumando dentro do veículo horas antes do acidente. O vídeo publicado pela influenciadora Bia Miranda mostra a jovem fumando dentro do carro parado. Outras imagens, publicadas pelo influenciador Gato Preto, mostram garrafas de bebida em uma festa.
Acidente acontece menos de duas semanas após casal ser alvo de operação contra promoção de jogos de azar nas redes sociais. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nas residências dos dois e prendeu outro influencer por envolvimento com promoção do "Jogo do Tigrinho".
Dois meses atrás, casal tinha se separado após trocar acusações de agressões, com Bia afirmando que levou um chute do influenciador. Ela procurou a delegacia e disse que estava "esgotada, cansada de tudo" e que teria colocado um ponto final na relação. Gato Preto, por sua vez, disse que "não nasceu para ser trouxa e para apanhar de mulher".