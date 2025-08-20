Paola Carosella deixa no ar suposto affair com Henrique Fogaça

Paola Carosella deu o que falar em sua entrevista com Blogueirinha. Teve provocação, teve climão, teve bom humor... Tudo junto e misturado.

O climão aconteceu quando Blogueirinha fez uma provocação: 'Você já ficou tentada a colocar veneno na comida de alguém de quem você não gosta?'. A ex-apresentadora do MasterChef Brasil não achou graça. "Com comida não se brinca", respondeu, em tom firme. Blogueirinha se desculpou.

A entrevista também trouxe de volta o suposto affair entre Paola e Henrique Fogaça. Dessa vez, a x-apresentadora do MasterChef Brasil manteve o bom humor. "Deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos…".