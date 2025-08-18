18 de agosto de 2025
BOLEIM MÉDICO

Faustão tem alta da UTI e apresenta melhora


| Tempo de leitura: 1 min
Faustão está internado desde 21 de maio para tratar uma infecção bacteriana com sepse
O Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, divulgou, nesta segunda-feira (18), um novo boletim médico sobre o apresentador Fausto Silva, 75 anos. Internado desde 21 de maio para tratar uma infecção bacteriana com sepse, ele passou por dois procedimentos delicados no início do mês: um transplante de fígado seguido por um retransplante de rim, em 8 de agosto.

Segundo o comunicado, Faustão deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última quarta-feira (13) e agora está em um apartamento. O boletim também informa que ele apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e segue em processo de reabilitação física e nutricional.

