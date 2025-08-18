Anitta visita aldeia no Xingu e participa do Kuarup; VÍDEO

Anitta esteve na aldeia Kuikuro, no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Ela participou da cerimônia Kuarup, no último sábado (16). Ela visitou a reserva junto com Luciano Huck para gravar um especial para o "Domingão com Huck", ainda sem data de exibição.
A cantora conversou com um dos líderes indígenas e agradeceu a ele por cuidarem da natureza brasileira. Ela recebeu pinturas tradicionais pelo corpo e se mostrou aberta a dar apoio ao povo indígena.
"Só tenho a agradecer pelo convite e por cuidar da nossa natureza, continuarem lutando, persistindo, resistindo. Eu sei muito bem como é a força contrária, para acabar com o território indígena, com a cultura. Eu sei a forma que vocês insistem, resistem. Comigo vocês sempre vão poder contar, desde as pequenas às grandes coisas", disse ela.
A Mídia Indígena, veículo de comunicação feito pelos próprios povos originários, compartilhou um post nas redes sociais celebrando este apoio recebido de Anitta. "Não é apenas uma visita, é um gesto de respeito, reconhecimento e valorização de culturas que guardam a memória. Ao participar do Kuarup, ela se conecta com tradições milenares, celebrando os saberes e a espiritualidade dos povos originários, e nos lembra que proteger esses territórios é proteger o futuro do planeta", diz.