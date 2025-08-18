18 de agosto de 2025
ALDEIA KUIKURO

Anitta visita aldeia no Xingu e participa do Kuarup; VÍDEO


Reprodução/instagram.com/midiaindigenaoficial/
Anitta e Luciano Huck conversam com líderes da aldeia Kuikuro
Anitta esteve na aldeia Kuikuro, no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Ela participou da cerimônia Kuarup, no último sábado (16). Ela visitou a reserva junto com Luciano Huck para gravar um especial para o "Domingão com Huck", ainda sem data de exibição.

A cantora conversou com um dos líderes indígenas e agradeceu a ele por cuidarem da natureza brasileira. Ela recebeu pinturas tradicionais pelo corpo e se mostrou aberta a dar apoio ao povo indígena.

"Só tenho a agradecer pelo convite e por cuidar da nossa natureza, continuarem lutando, persistindo, resistindo. Eu sei muito bem como é a força contrária, para acabar com o território indígena, com a cultura. Eu sei a forma que vocês insistem, resistem. Comigo vocês sempre vão poder contar, desde as pequenas às grandes coisas", disse ela.

A Mídia Indígena, veículo de comunicação feito pelos próprios povos originários, compartilhou um post nas redes sociais celebrando este apoio recebido de Anitta. "Não é apenas uma visita, é um gesto de respeito, reconhecimento e valorização de culturas que guardam a memória. Ao participar do Kuarup, ela se conecta com tradições milenares, celebrando os saberes e a espiritualidade dos povos originários, e nos lembra que proteger esses territórios é proteger o futuro do planeta", diz.

