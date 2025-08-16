Tom Cruise recusa convite de Trump para honraria nos EUA

Tom Cruise recusou receber o Kennedy Center Honors 2025, a mais alta honraria das artes nos Estados Unidos, oferecida pelo presidente Donald Trump.

Segundo a revista People, o astro alegou conflitos de agenda. O ator comunicou à Casa Branca no último dia 13 de agosto que não poderia comparecer à cerimônia, marcada para 7 de dezembro, em Washington. O evento será transmitido ao vivo pela emissora CBS.

Os homenageados deste ano incluem Sylvester Stallone, Michael Crawford, Gloria Gaynor, George Strait e a banda KISS. Criado em 1978, o Kennedy Center Honors celebra artistas que contribuíram de forma marcante para a cultura norte-americana, com participação tradicional do presidente dos Estados Unidos na entrega dos troféus.