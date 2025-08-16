Carolina Dieckmmann faz manga virar bolo no aniversário do filho

Carolina Dieckmmann deu um bolo diferente para José, seu filho que acaba de completar 18 anos, que não come açúcar. Em vez de algo doce, ela colocou uma vela num pedaço de manga e cantou "Parabéns a Você".

Mas o que tinha tudo para ser algo inusitado se tornou algo ruim. A atriz precisou rebater críticas nas redes sociais por não fornecer ao herdeiro um bolo de verdade.

Em seu perfil, ela explicou que o jovem não come açúcar desde os 13 anos, pois tinha o sonho de ser jogador. "Ele não come coisas processadas. Ama fruta. Manga é a preferida. Então, a manga com vela foi a melhor coisa que ele poderia ter ganhado de aniversário. Ele está super feliz e não tem motivo para ninguém atacar nem ele nem a mim. Tanto assunto para discutir", disse.