Faustão se recupera bem, apesar do estado de saúde complicado

João Silva, filho de Faustão, diz que a fase de recuperação do apresentador está melhor do que o imaginado, apesar da complexidade das novas cirurgias pelas quais o pai passou.

"Ele está normal, tranquilo, recuperando. Dentro do esperado [a recuperação] foi bem melhor. É uma cirurgia bem complicada, mas está sendo ótimo, graças a Deus", disse ele ao ser questionado por um repórter da revista Quem se o pai está acordado ao chegar na festa de aniversário de Bruna Marquezini.

Aos 75 anos, Fausto Silva precisou passar por um transplante de fígado e um retransplante renal, na semana passada. "Ele está superbem, a recuperação está ótima. Claro que é um processo muito complicado, a gente já vive isso há dois anos, mas o processo está melhor do que o esperado", disse ainda João, explicando que não houve rejeição aos órgãos transplantados.