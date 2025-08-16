Adultização nas redes sociais: o perigo silencioso para crianças

Na última semana, o assunto da adultização infantil ganhou atenção nas redes sociais e gerou preocupação entre pais, educadores e especialistas em Direito Digital.

O que é?

Adultização é quando expõem crianças e adolescentes a conteúdos e comportamentos de adultos nos mais diversos canais. Crianças e adolescentes são incentivados ou utilizados em conteúdos que simulam comportamentos de adultos, como consumo de álcool, sexualização ou desafios virais inadequados para a idade, algumas vezes, incentivados pelos próprios pais. Explorar a imagem e a vida dos menores para atrair audiência e gerar lucro pode gerar consequências, sociais, psicológicas e até responsabilidade civil e criminal.

Como as plataformas estão reagindo

Sem filtros adequados, os algoritmos das redes sociais acabam ampliando o acesso à conteúdos prejudiciais, aumentando a visibilidade desses materiais e colocando os jovens em risco, inclusive de serem alvo de pedófilos que exploram essas publicações. As plataformas digitais possuem responsabilidades legais para proteger os menores, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Marco Civil da Internet e a LGPD. Entre as medidas adotadas estão a moderação de conteúdo, a limitação do acesso de menores e mecanismos de denúncia de exploração infantil, contudo, nem sempre é suficiente.