Dois funcionários do IBGE morrem ao combater incêndio florestal

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pediu um minuto de silêncio no final do evento que celebrou um ano da lei de manejo integrado do fogo, na sede do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente).

"É muito triste receber uma notícia como essa. Infelizmente os nossos brigadistas vivem essa situação de risco e eu peço que a gente possa fazer um minuto de silêncio."

Em nota, a associação sindical dos servidores do IBGE, a Assibge, lamentou as duas mortes e disse que se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho das vítimas.