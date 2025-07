São Paulo vê novos desfalques pelo que aconteceu há 2 meses

Sofrendo com desfalques como Lucas e Oscar nas últimas semanas, o São Paulo "ganhou" novas ausências para o duelo contra o Athletico, válido pela ida das oitavas da Copa do Brasil e que ocorre nesta quinta-feira (31), a partir das 19h30 (de Brasília), dentro do Morumbis.

Ferraresi e Dinenno estão indisponíveis para o embate. O zagueiro e o atacante até reúnem condições físicas, mas não poderão ser escalados por Hernán Crespo contra os paranaenses.

Os dois são desfalques pelo que aconteceu há pouco mais de dois meses, ainda em duelos válidos pela terceira fase da Copa do Brasil.