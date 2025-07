Espancador dá mais de 60 socos na namorada em elevador; VÍDEO

No último sábado (26), uma mulher de 35 anos foi brutalmente espancada pelo namorado dentro do elevador de um condomínio em Ponta Negra, zona Sul de Natal (RN). A câmera de segurança registrou o momento em que ela é atacada com mais de 60 socos, sem chance de reação. O rosto da vítima ficou completamente desfigurado.

Segundo apuração do G1, a vítima foi socorrida ao Hospital Walfredo Gurgel, onde foram constatadas múltiplas fraturas no rosto e no maxilar. Ela deve passar por cirurgia nos próximos dias para reconstrução da face. Segundo sua advogada, além das lesões físicas, o trauma psicológico é severo.