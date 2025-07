Preta Gil é velada no Theatro Municipal, no Rio

O corpo de Preta Gil já está no Theatro Municipal do Rio de Janeiro para o velório da cantora. Fãs chegaram no local antes das 7h. A cerimônia com as últimas homenagens de amigos, fãs e familiares acontece das 9h às 13h desta sexta-feira (25). Enquanto esperavam o início da celebração, eles cantaram músicas da cantora, como "Sinais de Fogo".

Antônio da Paz foi o primeiro a chegar no velório. Ele pegou um ônibus em Santo André (SP) às 21h, chegou no Rio às 4h30 e pretende voltar ainda nesta sexta-feira (25): "Vim fazer uma homenagem pequenininha para ela", disse à reportagem. "Era uma mulher alegre, foi alegre até os últimos momentos. Então ela precisa de alegria lá em cima, onde ela estiver".