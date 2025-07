Corpo de Preta Gil será levado em cortejo pelo Centro do Rio

O corpo da cantora Preta Gil será levado em cortejo por um carro do Corpo de Bombeiros, após o velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (25). O percurso passará pelas ruas que compõem o recém-criado Circuito de Carnaval de Rua Preta Gil, no Centro da cidade. Depois o corpo seguirá até o Cemitério da Penitência, no Caju, onde ela será cremada.

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a criação do circuito como forma de homenagear a cantora e empresária, que comandava um dos maiores blocos de carnaval de rua da cidade, o Bloco da Preta, que desfilava no Centro e chegou a reunir mais de 750 mil pessoas.

Preta Gil morreu no último domingo (20), aos 50 anos, enquanto tratava as recidivas de um câncer no intestino, diagnosticado em 2023. A cantora e empresária estava nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento experimental.