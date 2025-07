Elenco se cala sobre Quico vilão e Florinda amante; VÍDEO

Apesar de reconhecido como fenômeno da cultura latino-americana, Bolaños era, até pouco tempo atrás, desconhecido para Pablo Cruz Guerrero, seu intérprete na série. O ator, de 41 anos, explica que teve pouco contato na infância com a obra de Chespirito por causa de seus pais, que haviam morado nos Estados Unidos e não valorizavam tanto a cultura popular mexicana da época.

Foi só na casa dos 30 anos que ele se conectou mais com a obra de Bolaños, segundo conta ao F5. "Não tive a oportunidade de apreciar 'Chaves' ou 'Chapolin Colorado' quando criança. Na escola, meus amigos falavam as frases [dos seriados] e eu ficava por fora", lamenta. No entanto, foi com emoção que ele recebeu o convite para interpretar Bolaños.

"Foi uma surpresa. Ele ocupa um lugar no inconsciente coletivo de toda uma geração. Somos muito sortudos por fazer parte desse projeto, que está tão relacionado com a familiaridade que o público latino-americano tem com a televisão", diz Pablo.