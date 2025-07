Motociclistas foram de 32% para 47% das mortes no trânsito de SP

À espera de uma corrida em uma praça na Vila Olímpia, na zona oeste de São Paulo, o entregador Fernando Salu, 36, mostra, entre tantos adesivos afixados em sua moto, um com a mensagem "Sem motoboy São Paulo não anda". Há dois anos, o trânsito da capital paulista o fez parar de trabalhar quando a colisão com um motorista o levou desacordado para o hospital. Foram duas semanas de internação e uma cirurgia para fixar com pino o osso quebrado da perna direita.

O meio de transporte é o mais perigoso para quem dirige na capital paulista. Nos últimos dez anos, motociclistas passaram de 32% para 47% das mortes no trânsito, segundo levantamento feito pelo DeltaFolha com base em números de acidentes fatais do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) de janeiro de 2015 a junho deste ano.

As mortes de motociclistas não só acompanharam a alta recorde de acidentes fatais em 2024 como dobraram em relação ao percentual total de óbitos, considerando todos modais. Enquanto as ocorrências de trânsito com mortes tiveram alta de 11,3% em relação a 2023, as motos cresceram 20,6% no mesmo período.