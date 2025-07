Saiba qual o legado de Roberto Duailibi, lenda da publicidade

Em 1975, a agência conquistou o primeiro Leão de Ouro do Brasil no Festival de Cannes com o comercial “Homem com mais de 40 anos”, que defendia a contratação de profissionais mais velhos, uma bandeira que Duailibi levantou até os últimos anos, inclusive em vídeos nas redes sociais.

Mais do que empresário, Duailibi foi um intelectual da publicidade. Autor de livros como Criatividade e Marketing e Cartas a um Jovem Publicitário, foi professor da ESPM e da ECA-USP, membro da Academia Paulista de Letras e um dos pensadores mais respeitados da área. Ultimamente, compartilhava reflexões em vídeos no Instagram; no último, recomendava a leitura de Não Precisa Acender a Luz, dizendo-se comovido.

Roberto Duailibi deixa a esposa, Silvia, e os filhos Marco e Rubem. O velório foi realizado neste sábado (19), no Cemitério do Morumbi, em São Paulo. Com ele, foi um pedaço da história da propaganda brasileira, mas suas ideias, seu legado institucional e sua defesa da criatividade continuarão reverberando por muito tempo.