Golpes Digitais em Alta - e 2025 ainda nem acabou

O segundo semestre de 2025 mal começou e os números já assustam. De acordo com a Febraban, o volume de tentativas de golpes digitais mais que dobrou em comparação ao mesmo período de 2024. Só no setor bancário, houve um crescimento de 110% nas fraudes tentadas entre janeiro e maio deste ano. A tendência preocupa: se o ritmo continuar, 2025 pode fechar como o ano com maior incidência de golpes digitais da última década.

O cenário reflete a combinação perigosa entre o avanço tecnológico e o despreparo de parte da população. Golpes cada vez mais sofisticados, como os de engenharia social por WhatsApp, QR Code falso e sequestro de contas, exploram brechas que vão além da tecnologia: atacam o comportamento humano.

O que está por vir?

Com eventos como Black Friday, fim de ano e o crescimento do uso de IA generativa, os especialistas da Serasa Experian alertam para uma escalada nas tentativas de fraude, sobretudo envolvendo roubo de identidade digital e golpes de falsa central de atendimento. O ambiente digital, embora prático, se tornou terreno fértil para golpes silenciosos, com foco em roubo de dados, acesso indevido a contas bancárias e enganos com promessas falsas.

Principais erros dos consumidores

Boa parte do sucesso desses golpes acontece por falhas básicas cometidas pelos próprios usuários. Eis os erros mais comuns:

- Confiar em qualquer link recebido por e-mail, WhatsApp ou redes sociais.

- Compartilhar códigos de autenticação ou clicar em links sem verificar a origem.

- Não ativar autenticação em duas etapas (2FA) nos aplicativos.

- Ignorar notificações do banco ou movimentações suspeitas no extrato.