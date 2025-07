Receita publica editais que possibilitam transação tributária

Opção 2, mediante o pagamento:

a) de entrada de valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor consolidado da dívida, antes dos descontos, em até cinco prestações mensais e sucessivas;

b) de, no máximo, 30% (trinta por cento) do saldo devedor restante com o uso de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, e

c) do saldo devedor restante em até cento e quinze prestações mensais e sucessivas.

Os créditos tributários com alta ou média perspectiva de recuperação poderão ser negociados mediante o pagamento:

de entrada de valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor consolidado da dívida, paga em até dez prestações mensais e sucessivas; e

do saldo devedor restante em até setenta e quatro prestações mensais e sucessivas.