Cortella faz 50 anos de carreira com nova biografia

"A glória do mundo é passageira, mas ela não é algo que deixe de lado se a gente tiver consciência. Se eu sou da filosofia como sou, estar na praça é o lugar mais importante. O que eu faço, aprecio e tomei como ofício é fazer com que a filosofia chegue até as pessoas."

Cortella lança mão de uma personalidade literária para aprofundar a questão de sua popularidade. "Oswald de Andrade dizia que era preciso levar o biscoito fino às massas. Um pouco do pedantismo vem de imaginar que aquilo que faço é biscoito fino. Mas ele é um biscoito que eu acho que precisa ser apreciado, fruído. Levar às massas supõe uma certa missão iluminista, algo que é sempre perigoso."

André Cortella, filho do filósofo, foi uma espécie de consultor da produção do livro de Casadei, segundo ela. "Além disso, fui sua aluna [do Cortella pai] no mestrado, o que me permitiu conhecer suas aulas, sua forma única de escrever na lousa com muitas anotações. Alguns exemplos e frases apresentados no livro estão diretamente ligados ao que aprendi com ele."