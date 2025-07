'Rei do Brega' cancela show por medo de traficante

Nas redes sociais, o artista explicou que, durante turnê com o antigo grupo “Os Neiffs”, a equipe foi alvo do ataque armado na casa em que estava hospedada. Um segurança foi morto. O episódio teria ligação com a presença de uma convidada que, segundo Neiff descobriu depois, era parceira de um traficante local. A localização do encontro teria sido repassada aos criminosos.

O cantor de brega funk Anderson Neiff anunciou que não se apresentará mais em Fortaleza, em show marcado para o próximo sábado (12), na Praia do Futuro. O motivo, segundo ele, é uma questão de segurança envolvendo episódio violento aconteido na capital cearense em 2022.

Desde então, o cantor evita Fortaleza. Mesmo assim, revelou que recentemente havia decidido enfrentar o medo e aceitar se apresentar na cidade. No entanto, afirmou ter recebido novos alertas de contratantes de que traficantes da região ainda estariam insatisfeitos com a situação do passado e contrários à sua presença.

Diante disso, Neiff decidiu cancelar a apresentação. O cantor, que ficou conhecido nacionalmente após viralizar com o remix de “Formosa”, lamentou a situação e pediu apoio para, um dia, conseguir se apresentar com segurança na cidade, informou o Diário do Nordeste.