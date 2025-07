Bruna Biancardi mostra Mavie conhecendo Mel; VÍDEO

Bruna Biancardi mostrou em suas redes sociais, neste domingo (6), o encontro de Mavie, sua primeira filha com Neymar Jr, com Mel, a segunda herdeira do casal que nasceu neste sábado (5), no Hospital São Luiz Star, em São Paulo.

No vídeo, sentada no colo da mãe, Mavie vê a irmãzinha pela primeira vez. Neymar acompanha tudo de perto. “O encontro! Minha vida todinha!”, escreve Bruna.

Além Mavie e Mel, Neymar é pai de Davi Lucca, 13, filho de Carol Dantas, e Helena, 1, fruto do breve relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly, 31.