Mãe de Neymar faz rejuvenescimento facial

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, passou por um rejuvenescimento facial. O médico Karim Salman optou pelo tratamento com Fios de PDO, visando um lifting natural e estímulo de colágeno, além de alguns pontos com preenchedores (Ácido Hialurônico) e a Toxina Botulínica para amenizar as marcas de expressão.

"No último retorno, realizei apenas alguns pontos de preenchimento, como nos lábios, nariz, mento e no sulco naso-geniano (bigode chinês). Assim, conseguimos manter uma aparência mais jovem com naturalidade", justificou o especialista da JK Estética Avançada em entrevista ao UOL.

De acordo com ele, o resultado final poderá ser visto em 15 dias.