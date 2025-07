Conheça Carol, filha de Renato Gaúcho, técnico do Fluminense

Se o treinador Renato Gaúcho, 62, é bastante popular nas redes, pode-se dizer que parte de seu sucesso com os millenials que nem o viram jogar se deve à influência de sua única filha, Carol Portaluppi, 31. Ela costuma publicar vídeos divertidos com reações do pai em momentos inusitados. O mais recente deles foi feito por ela durante uma cervejada do atual treinador do Fluminense num bar.

"Oi, meu amorzinho. Está feliz em me ver?", pergunta ela ao aparecer de surpresa e apertar com força as bochechas dele. "Vai parar ou vai continuar?", indaga o treinador, já meio irritado, mas ao mesmo tempo carinhoso.

Há três semanas, a influenciadora com quase 2 milhões de seguidores no Instagram gravou uma pegadinha com o pai na qual dizia estar grávida. Foi mais uma brincadeira de Carol, que logo viralizou.