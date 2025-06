Alerta Digital: Senhas do Google, Apple e Meta vazaram!

- Troque suas senhas principais, especialmente de e-mail, banco e redes sociais;

- Ative a autenticação em dois fatores (2FA) - é aquela verificação com código no celular ou app.

- Evite repetir senhas em sites diferentes.

- Use um gerenciador de senhas confiável para criar combinações seguras e únicas.

- Confira se os teus dados foram vazados no site: haveibeenpwned.com.

- Desconfie de e-mails, links e SMS estranhos - muitos golpes usam essas brechas para enganar.

Essas e outras dicas você encontra no meu Canal do Youtube, inclusive, fiz um vídeo exclusivo sobre esse vazamento. Assista em: https://youtu.be/Rt9RehF6HeM?si=Mh7k2y0EEL_jOAtE

