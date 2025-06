Entre sonhos e realidades: o mundo que cabe em um jogo

O futebol sul-americano é feito de sonhos. Sonhos que nascem nos campos de terra batida, nos gritos das arquibancadas acanhadas, na chama viva da paixão que nunca se apaga. E é com esse espírito que os clubes brasileiros chegaram ao Mundial de Clubes da FIFA, e não só chegaram, como surpreenderam.

Vitórias históricas como a do Botafogo sobre o PSG ou do Flamengo diante do Chelsea inflamaram o coração do torcedor. De repente, voltamos a sonhar alto. A crer que a distância entre o futebol europeu e o nosso não passa de um mito alimentado por cifras e marketing. E, em parte, há verdade nisso. O futebol sul-americano nunca foi pequeno. Sempre fomos capazes de enfrentar os gigantes de igual para igual, quando jogamos com alma, com entrega, com a fúria mansa de quem tem algo a provar.

Mas é aí que mora o perigo: entre a paixão e a ilusão, há uma linha tênue. E nós, latinos de coração quente, às vezes a atravessamos sem perceber. Com uma ou duas boas vitórias, a narrativa muda bruscamente. De repente, o futebol europeu já não serve mais, os nossos são melhores, os nossos são mais puros, mais famintos. O oba oba toma conta, e esquecemos que futebol não é feito só de um jogo, mas de jornada.