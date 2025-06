Fogo em balão teria começado em maçarico dentro do cesto

"[Havia] Uma chama no interior do cesto, então ele [piloto] começou a baixar o balão. Quando o balão estava bem para o máximo solo, ele ordenou para que as pessoas pulassem", afirmou.

Segundo o delegado, as chamas começaram a aumentar, e o balão subiu novamente, mas caiu depois por falta de sustentação.

Em entrevista à rádio CBN, o delegado-geral de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, afirmou que são raros acidentes com balões na região. Mas que a polícia investiga se o balão decolou com condições climáticas adversas, apesar do tempo calmo e de céu claro neste sábado na região.