STJ: Exchanges são responsáveis por Fraudes com Criptomoedas

Os investimentos em criptomoedas não são novidade e aos poucos o Brasil vem se adaptando aos ativos digitais. O Marco Cilvil dos Criptoativos (lei nº 14.478/2022) foi um avanço no setor, mas ainda temos um longo caminho. Agora, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou o que os profissionais atuantes dessa área já sabiam: que as exchanges são responsáveis objetivamente por fraudes, de forma semelhante aos bancos - ou seja, não é necessário comprovar a culpa.

O que diz a decisão?

O STJ esclareceu, por unanimidade, no julgamento do REsp 2.104.122 (relatora Min. Isabel Gallotti), que as plataformas que fazem mediação e custódia de criptomoedas têm responsabilidade objetiva quando o usuário sofre fraude, assim, não há necessidade de comprovar culpa por parte da exchange - basta o dano ocorrido para que a empresa seja responsável.