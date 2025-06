Francisco Cuoco terá velório aberto ao público, em São Paulo

"É com pesar e consternação que a família comunica o falecimento do ator Francisco Cuoco. Ele estava com a família e partiu de forma tranquila e serena. Agradecemos todas as mensagens de pesar e manifestações de carinho", disse Marcus Montenegro, assessor de imprensa do artista.

O ator terá o velório aberto ao público, na sexta-feira (20). Os fãs poderão prestar homenagens de 7h às 15h no Funeral Home, na rua São Carlos do Pinhal, 376, no Bela Vista, em São Paulo.

No entanto, o enterro será fechado para a família. As informações foram dadas pela assessoria do ator.

Ícone da teledramaturgia brasileira

Francisco Cuoco, nasceu em São Paulo em 29 de novembro de 1933, construiu uma das carreiras mais bem-sucedidas da televisão brasileira. Ele tinha mais de 50 anos de carreira, com trabalhos na TV, cinema e teatro.

Aos 20 anos, Cuoco trocou o curso de direito pela Escola de Arte Dramática de São Paulo. Quatro anos depois de formado, integrou o Teatro Brasileiro de Comédia, onde aprendeu a importância da humildade na profissão, concordando que "não existem pequenos papéis, existem pequenos atores".