Ex-Flu é preso com quase 200 kg de maconha na fronteira do MS

O jogador Mateus Gonçalves, de 30 anos, com passagens por Fluminense, Goiás e Vitória, foi preso no último dia 10 por envolvimento com tráfico de drogas. A prisão foi efetuada próximo ao município de Juti, no Mato Grosso do Sul, região de fronteira com o Paraguai. A informação é do Metrópoles.

Segundo a Polícia Militar, o ex-atacante foi detido com outros três suspeitos enquanto transportavam 187 kg de maconha, divididos em mais de 200 tabletes. A droga era levada em dois carros: um deles, com o entorpecente, era conduzido por um casal; o outro, onde estavam Mateus e outro homem, servia de “batedor”, circulando à frente para alertar sobre possíveis bloqueios.