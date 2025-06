Influencer capota carro e faz selfie: “Rindo da minha desgraça”

A influenciadora Kayla Gabrielle, de Maringá (PR), virou assunto nas redes sociais após encarar um capotamento com mais humor do que muito motorista encara uma batida de carrinho no mercado. Após sofrer acidente no cruzamento das avenidas Tuiuti e Franklin Roosevelt, no último domingo (15), a jovem posou ao lado do carro virado e postou a foto no Instagram como quem diz: “sobrevivi e ainda deu tempo de postar”.

Leia mais: Morador de rua com CNH furta ônibus e embarca passageiros; VÍDEO

Kayla estava num carro branco quando outro veículo, que ignorou a preferência, acertou o dela em cheio. O impacto fez o automóvel capotar, mas a influenciadora saiu ilesa, com os dois cachorros que estavam no carro, e registrou o momento com bom humor.