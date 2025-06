Ator de 'A Viagem' é picado por jararaca; VÍDEO

Atualmente na tela da Globo na reexibição de "A Viagem", o ator Guilherme Fontes, 58, usou as redes sociais para falar de sua recuperação após ser picado por uma cobra jararaca. No perfil, ele mostrou o bicho, mas tranquilizou os fãs: "Estou bem".

"Doeu tanto que nem sei explicar. Como sou resiliente em demasia, passei mais tempo no instante após ser picado acalmando quem a minha volta estava. Moro no mato, no meio da floresta, e toda a sorte de bichos me visita por aqui. Para tranquilizá-los, já estou bem", comentou.