Árvore genealógica do Papa Leão XIV inclui de famosos a escravos

Se a sua família tem aquelas figurinhas carimbadas tipo “o tio que foi preso” ou “a avó que jurava ter sangue nobre”, saiba que o novo papa americano também não fica atrás. A equipe de genealogistas do New York Times foi 500 anos fundo e descobriu que o Papa Leo XIV, nascido Robert Francis Prevost, tem uma árvore genealógica que inclui africanos livres, escravizados, escravizadores (inclusive negros), heróis da independência e até parentesco com celebridades pop.

A pesquisa, divulgada no New York Times, revelou que 17 dos ancestrais americanos do papa eram negros. Documentos antigos se referem a eles com termos da época, como “negresse”, “pessoa livre de cor” e até “quadroon” e “mulâtresse créole”. O avô paterno, Joseph Nerval Martínez, nasceu no Haiti, filho de pais afro-americanos que viveram entre Nova Orleans e o Caribe no século XIX.