Facção venezuelana cresce no Brasil em parcerias com PCC e CV

Após o grupo se consolidar em Roraima, agora há suspeitas de que representantes do grupo tenham se estabelecido em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A prisão no oeste catarinense, para a polícia, seria indício desse espalhamento.

Oliveira afirma que não há qualquer procedimento de checagem dos antecedentes criminais dos refugiados, e que isso facilitou a expansão do grupo, mesmo que os criminosos sejam minoria entre os imigrantes.

"Eles podem entrar [no Brasil] e 'nascer' novamente. Entram no território brasileiro com nomes verdadeiros com nomes falsos, e aqui é como se não tivessem absolutamente nenhum registro [criminal] formal", diz o delegado.