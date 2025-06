ChatGPT: Ordem Judicial determina armazenamento de conversas

Vivemos num tempo em que as conversas com inteligências artificiais fazem parte do nosso dia a dia. Mas, será que essas interações são realmente privadas? Uma recente decisão judicial nos Estados Unidos colocou essa questão em destaque: o ChatGPT deverá armazenar, indefinidamente, todas as conversas — até mesmo as que foram apagadas pelos usuários.

O que Diz a Decisão Judicial

No caso movido pelo New York Times (NYT) contra a OpenAI, a juíza Ona Wang determinou que a empresa preserve todas as conversas realizadas no ChatGPT, incluindo aquelas apagadas. Usuários da versão gratuita, Plus, Pro ou que utilizam a API sem contrato de Retenção Zero de Dados (ZDR) estão incluídos nessa ordem. Já usuários do plano Enterprise ou Edu, ou quem contratou ZDR, não são afetados.

Entenda a questão…

O NYT argumenta que usuários poderiam apagar conversas usadas para contornar paywalls, e que esses registros são necessários como evidência no julgamento por uso indevido de conteúdos protegidos por direitos autorais. A juíza concordou que essas informações poderiam ser cruciais, por isso ordenou a retenção das informações por prazo indeterminado.