Laura Sabino conta que quase foi morta pelo próprio irmão; VÍDEO

A influenciadora mineira Laura Sabino, de 25 anos, denunciou na quinta-feira (12) que foi vítima de uma tentativa de homicídio cometida por seu irmão. Segundo relato publicado em vídeo no Instagram, ela foi surpreendida pelo agressor em 14 de março, dentro de casa, em Belo Horizonte. Armado com faca, ele teria pulado o muro da casa e desferido diversos golpes contra a jovem.

No vídeo, Laura mostra os ferimentos e relata que conseguiu escapar com vida porque as facadas foram superficiais. “Eu consegui resistir. As facadas foram todas superficiais. Consegui fugir”, contou. Ela também afirmou que já havia sofrido episódios anteriores de violência doméstica e que, dias antes do ataque, havia conseguido uma medida protetiva de urgência, mas o agressor só foi formalmente notificado após o crime.

Ativa nas redes sociais, Laura é estudante de história e atua na comunicação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MTST) e é uma das responsáveis pelo Cursinho Popular de Neves, voltado à preparação de jovens para o Enem.

*Com informações da Folhapress