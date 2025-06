Pistas, nenhuma resposta: PCSP tenta elucidar morte de empresário

Ela disse aos policiais que no dia 31 de maio foi até a região de Interlagos para tentar encontrá-lo e acabou achando o veículo. Pediu então para que uma prima e seu marido buscassem a chave reserva do automóvel na residência do casal. Depois, os três olharam o carro e não viram nada de anormal, apenas uma blusa de Junior no banco do passageiro.

Ela ainda contou que, preocupada com o sumiço do marido, chegou a tentar refazer os passos dele por algumas vias da região. A mulher disse também que foi com os pais de Junior até o autódromo ainda na madrugada do dia 31, mas que um segurança negou que houvesse algum carro estacionado ali. Ao voltarem pela manhã, eles encontraram o veículo.

Conforme a mulher, não houve movimentação financeira atípica nas contas do marido. Ela e Junior estavam juntos há oito anos e não tinham filhos. Ela disse também que ele possuía um patrimônio milionário e era dono de três óticas.