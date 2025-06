Garnier admite reunião com Bolsonaro e nega tropas à disposição

"Não, senhor", disse Garnier sobre o apoio ao golpe na reunião do dia 7. "Não houve deliberações nem o presidente abriu a palavra para nós. Ele fez as considerações dele, pareciam mais preocupações e análises de possibilidades do que propriamente uma intenção de conduzir alguma coisa em determinada direção".

Naquele reunião, Bolsonaro apresentou um documento de dez páginas que continha uma série de considerações sobre a condução do processo eleitoral, com o que o grupo aliado do ex-presidente via como interferência do STF e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) contra o governo e a campanha de reeleição.

Garnier diz que entendeu das considerações apresentadas por Bolsonaro uma preocupação do ex-presidente com a segurança pública, já que após o resultado das eleições milhares de pessoas se reuniram em frente a quarteis do Exército e caminhoneiros bloquearam rodovias.

"O que eu me lembro é que foram apresentadas considerações que deixaram uma dificuldade na condução do país. Afinal de contas, o candidato derrotado Jair Messias Bolsonaro ainda era o presidente e preocupava a ele os demais ministros, inclusive o da Defesa, algo que pudesse descambar em algo não muito agradável", disse.