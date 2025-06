Segurança e Transparência nas Chamadas Telefônicas

Em um cenário onde golpes telefônicos e chamadas indesejadas são cada vez mais comuns, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) implementou a funcionalidade de “Origem Verificada”. Esta tecnologia visa aumentar a segurança e a transparência nas comunicações telefônicas no Brasil. A proposta é simples, mas representa um avanço importante: permitir que o destinatário de uma chamada saiba, de forma clara e confiável, quem está do outro lado da linha.

Segundo a Anatel, mais de 52 duas prestadoras de serviço já aderiram ao programa, sendo que 33 finalizaram a homologação e já podem realizar as chamadas verificadas.

O que é?

A Origem Verificada pretende autenticar chamadas realizadas por empresas, exibindo no visor do celular do destinatário informações como o nome da instituição, logotipo, motivo da ligação e um selo de verificação, prometendo uma resposta direta ao problema do “spoofing” – prática em que golpistas falsificam números para se passar por bancos, operadoras ou órgãos públicos. Com essa nova função, o consumidor pode, por enquanto, confiar na procedência da chamada e, consequentemente, evitar fraudes.

Características

A Origem Verificada incorpora um conjunto de funcionalidades que permitem que o consumidor identifique de forma imediata a legitimidade de uma chamada recebida, a partir de: