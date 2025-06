Modelo de 17 anos morre afogado em viagem de formatura; VÍDEO

O modelo e estudante Nicolas Araújo Camassola, de 17 anos, morreu afogado na terça-feira (3) em uma praia de Fortim (CE), logo após participar de um ensaio fotográfico de formatura.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Ceará, Nicolas realizou uma sessão de fotos na praia de Pontal de Maceió e, em seguida, entrou no mar para um banho acompanhado de colegas. Durante o mergulho, acabou se afogando.