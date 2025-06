Quem é Vivi Noronha, alvo de operação contra lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza, nesta terça-feira (3), operação contra a influenciadora Viviane Noronha, 20, mulher de MC Poze do Rodo. Ela é suspeita de integrar núcleo financeiro do CV (Comando Vermelho) que teria lavado mais de R$ 250 milhões.

Os valores teriam origem no tráfico de drogas e na compra de armas de uso restrito. A defesa nega a participação de Viviane em qualquer atividade criminosa.

Nascida na comunidade do Rodo, no bairro Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, Vivi , como é conhecida, acumula 2,9 milhões de seguidores no Instagram e 5,7 milhões no TikTok. Ela produz conteúdo sobre cuidados pessoais, moda e maternidade.