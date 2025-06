Justiça do Rio manda soltar MC Poze do Rodo

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu, nesta segunda-feira (2), habeas corpus ao cantor MC Poze do Rodo, preso na última quinta-feira (29) sob suspeita de apologia ao crime e de envolvimento com o CV (Comando Vermelho).

A decisão, assinada pelo desembargador Peterson Barroso Simão, revogou a prisão temporária do artista ao considerar a medida desnecessária no atual estágio das investigações. Na decisão, o magistrado avaliou que os elementos de prova mais relevantes para a apuração dos fatos já foram reunidos e determinou a libertação do artista mediante o cumprimento de medidas cautelares.

Entre as restrições impostas, MC Poze -nome artístico de Marlon Brendon Coelho Couto da Silva- deverá comparecer mensalmente à Justiça, está proibido de manter contato com os demais investigados e com pessoas ligadas à facção criminosa CV, além de não poder sair do estado do Rio de Janeiro sem autorização judicial.