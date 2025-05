Monitoramento e Segurança: Cuidados para Proteger o Celular

3. Permissões excessivas

Na correria, muita gente acaba aceitando todas as permissões que um aplicativo pede, sem nem pensar se aquilo faz sentido. Mas permitir que um app tenha acesso total à sua câmera, microfone, localização ou contatos pode transformar um programa inofensivo em uma verdadeira ferramenta de espionagem. Por isso, vale a pena parar um pouco, olhar com calma e ajustar as permissões de cada aplicativo. Só deixe que eles acessem o que for realmente necessário para funcionar. A orientação é revisar periodicamente as permissões concedidas e limitar o acesso apenas ao estritamente necessário.

4. Falta ou atraso nas atualizações