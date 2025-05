iFood, Netflix e Uber podem ser usados para achar devedores

O precedente, oriundo do Processo n.º 2328641-51.2024.8.26.0000 (para consulta pública em tjsp.jus.br), certamente terá repercussão em outras ações judiciais em curso no país. A decisão evidencia o esforço dos tribunais em se adaptar à realidade digital, equilibrando o direito à privacidade com a necessidade de garantir a prestação jurisdicional efetiva.

Guilherme Del Bianco de Oliveira é advogado, possui graduação pela Faculdade de Direito de Franca e Pós-graduação em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela Escola Paulista de Direito, Gestão Jurídica da Empresa pela Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho e Negociação Estratégica pelo Instituto de Pesquisa INSPER. Atualmente é Sócio-Diretor do Moisés, Volpe e Del Bianco Advogados, escritório fundado há mais de 20 anos e com atuação especializada nas demandas de empresários e produtores rurais.

Leandro César de Melo é advogado, especialista em Direito Societário no MVB Advogados.