Morre aos 59 anos 'Marleninha Mattos', do Pânico; VÍDEO

Mônica ficou famosa ao interpretar a paródia da diretora Marlene Mattos, que comandou diversos programas de Xuxa Meneghel na TV Globo. No humorístico apresentado por Emílio Surita, sua personagem aparecia com frequência ao lado de Rodrigo Scarpa, o Repórter Vesgo.

A radialista Mônica Souza, conhecida por dar vida à personagem Marleninha Mattos no programa "Pânico na TV", da RedeTV!, morreu aos 59 anos no domingo (25). A informação foi confirmada por familiares nas redes sociais. O sepultamento foi realizado nessa segunda-feira (26), no Cemitério Municipal de Vinhedo (SP), cidade onde ela vivia.

Segundo uma prima, Mônica sofreu um mal súbito e chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu.

Sua estreia como Marleninha aconteceu em 2004, durante a icônica reportagem "Vesgo invade a Band", que rendeu picos de audiência e colocou a RedeTV! à frente do "Domingo Espetacular", da Record, naquela noite. Em 2005, Mônica ganhou ainda mais destaque ao dividir com Sabrina Sato o quadro "Lingeries em Perigo", no qual a personagem Marleninha morria de maneiras absurdas a cada episódio. A sátira gerou polêmica e levou a Justiça a reclassificar o programa, que precisou mudar de horário, passando das 18h para as 20h.

Pegadinha

Rodrigo Scarpa relembrou a parceria em seu perfil no Instagram: “A gente entrou na Band com essa Marlene Mattos fake. Quando a Marlene estava dirigindo a Band… A gente entrou e falou ‘É a equipe da Marlene Mattos aqui’. A Band abriu a porta, eu entrei e fiz uma matéria junto com essa Marlene fake”, escreveu.