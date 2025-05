Após rixa com Reymond, Bella Campos chora por causa de críticas

Bella Campos não conteve as lágrimas ao participar do quadro Vou de Táxi, exibido no domingo (25) no Domingão com Huck. Em conversa com Luciano Huck, a atriz falou sobre os desafios da exposição pública, as críticas que vem recebendo e o caminho difícil até conquistar espaço na televisão. “Tem dias que são muito difíceis”, desabafou.

Atualmente, Bella interpreta Maria de Fátima no remake de Vale Tudo, papel que foi de Glória Pires na versão original. Desde a estreia, seu nome tem sido alvo tanto de elogios quanto de críticas, além de rumores de desentendimentos com Cauã Reymond nos bastidores.